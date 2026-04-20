LIVE Schio-Venezia 43-49 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Reyer prova un mini-allungo nel terzo quarto

La partita tra Schio e Venezia, valida per il campionato di basket femminile di serie A, è in corso con Venezia che guida con un punteggio di 49-43. Nel corso del terzo quarto, Venezia ha tentato un mini-allungo, con Mawunga che ha segnato due punti in lunetta, portando il punteggio sul 47-43. La diretta aggiornamenti è disponibile online, consentendo di seguire l'andamento dell'incontro in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-49 Mawunga per allungare il parziale Venezia. 43-47 22 in lunetta per la croata ex di turno. 43-45 Arresto e tiro di Ivana Dojkic per riportare Venezia davanti. 43-43 COSTANZA VERONA COL TAGLIO SU ASSIST DI ZANDALASINI! ANCORA PARITA’. 41-43 MARIELLA SANTUCCI EMILA LA COMPAGNA! 6-0 REYER, SORPASSO E TIME-OUT DIKEOULAKOS. 41-40 TRIPLA DI LORELA CUBAJ! 41-37 22 di Mariella Santucci in lunetta. 41-35 Appoggio di Maria Conde per il +6 Schio. Inizia ora la ripresa! 39-35 Il canestro di Kaila Charles sul finire di secondo quarto è stato confermato perché in precedenza non si era potuto rivedere a causa di un problema tecnico: -4 Venezia e 13 punti per Charles quindi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 43-49, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer prova un mini-allungo nel terzo quarto Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 30-26, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini scatenata nel secondo quarto, break di 10-0 Famila WuberCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-29 MARIELLA SANTUCCI SUONA LA CARICA DA TRE PER INTERROMPERE L’EMORRAGIA. LIVE Schio-Venezia 18-19, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer avanti di una lunghezza dopo 10?, 8 punti di CharlesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul 18-19 in favore di Venezia su Schio! 18-19 Appoggio di Olbis Andre’ per il -1. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto; LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale; Calendario Final Six Eurolega basket femminile 2026: orari, tv, programma, streaming; Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it Famila Basket Schio. . Domani può essere l'ultima partita della nostra capitana al PalaRomare È gara 1 di finale scudetto contro la Reyer Venezia Ma sarà una serata speciale Vietato mancare: ultimi biglietti in vendita domani dalle 18.00 facebook