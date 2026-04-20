LIVE Schio-Venezia 30-26 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | Zandalasini scatenata nel secondo quarto break di 10-0 Famila Wuber

Al termine del primo tempo, la partita tra Schio e Venezia si trova sul punteggio di 33-29. Nel secondo quarto, una giocatrice di Schio si è resa protagonista con una serie di canestri, mentre una giocatrice di Venezia ha tentato di interrompere la fase negativa con un tiro da tre punti. La partita prosegue con continui cambi di possesso e azioni offensive da entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-29 MARIELLA SANTUCCI SUONA LA CARICA DA TRE PER INTERROMPERE L’EMORRAGIA. 33-26 SHOWTIME SCHIO: PALLEGGIO DIETRO LA SCHIENA DI COSTANZA VERONA, TRIPLA DI CONDE! 13-0 DI PARZIALE. 30-26 Giocata di altissima classe di Zandalasini che ha piazzato 8 punti in un amen. 28-26 Carlotta Zanardi su assist di Zandalasini! Break di 8-0 di Schio e time-out chiamato da Coach Mazzon. 26-26 ‘SIDE STEP’ DA TRE: ZANDALASINI! PAREGGIO. 23-26 RISPONDE SUBITO CECILIA ZANDALASINI CON LA STESSA MONETA! 20-26 KAILA CHARLES DA TRE! DOPPIA CIFRA PER LEI (11 PUNTI) E +6 REYER. 20-23 Joyner Holmes cattura il rimbalzo e segna per ristabilire il +3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 30-26, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini scatenata nel secondo quarto, break di 10-0 Famila Wuber Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 18-19, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer avanti di una lunghezza dopo 10?, 8 punti di CharlesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul 18-19 in favore di Venezia su Schio! 18-19 Appoggio di Olbis Andre’ per il -1. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Basket femminile, Finale Scudetto 2026: stasera Schio-Venezia Gara-1. Orari e TV; Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 20 aprile: posticipo di A, Premier League e ciclismo; LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Famila Basket Schio. . Domani può essere l'ultima partita della nostra capitana al PalaRomare È gara 1 di finale scudetto contro la Reyer Venezia Ma sarà una serata speciale Vietato mancare: ultimi biglietti in vendita domani dalle 18.00 facebook