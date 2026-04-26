LIVE Schio-Venezia 24-18 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | Dojkic tiene a contatto la Reyer alla prima sirena
Al termine del primo quarto, la squadra di casa guida con un punteggio di 24-18 contro l’Umana Reyer Venezia. La partita è in corso nella stagione di basket femminile di serie A 2026. Durante i primi dieci minuti, Dojkic ha contribuito a mantenere la squadra avversaria vicina nel punteggio. La cronaca si concentra sui momenti salienti di questa fase iniziale del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto sul 24-18 in favore della Famila Wuber Schio sull’Umana Reyer Venezia! 24-18 22 di Stephanie Mavunga a cronometro fermo. 24-16 Cecilia Zandalasini si mette in proprio e va fin in fondo. 22-16 DOJKIC DA TRE! -6 REYER, PARTITA EQUILIBRATISSIMA FINORA. 22-13 Assist di Conde per Olbis Andre’: contro-parziale Famial Wuber per ristabilire il +9. 20-13 Altro giro perfetto ai liberi di Carlotta Zanardi per dare ossigeno a Schio. 18-13 Rubata e appoggio della croata ex di turno, per accorciare ancora con meno di due minuti alla prima sirena. 18-11 Ivana Dojkic in allontanamento. Mini-parziale della Reyer per tornare a -7.🔗 Leggi su Oasport.it
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Panoramica sull’argomento
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In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com