LIVE Venezia-Schio 36-52 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | grande allungo delle ospiti in avvio di ripresa

Nel match tra Venezia e Schio, le ospiti hanno preso un vantaggio significativo all’inizio della ripresa, portandosi avanti di oltre venti punti. Al momento, il punteggio è di 36-52 con un time out chiamato dalle padroni di casa. La giocatrice Andrè ha segnato alcuni punti, mentre Zandalasini ha concluso con successo tre tiri liberi. La partita è in corso e si può seguire la diretta per gli aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out. 36-52 Segna anche Andrè. 36-50 33 ai liberi per Zandalasini. 36-47 Tripla di Conde!!! 36-44 Taglio e canestro di Keys. 36-42 Segna Pan. Si riparte al Taliercio! Schio ha sempre reagito ai tentativi di rimonta della Reyer e va a riposo meritatamente davanti di otto lunghezze. Tra poco il secondo tempo. 34-42 FINE SECONDO QUARTO! 34-42 Gran movimento di Andrè. 34-40 23 per Zandalasini in lunetta. 34-38 12 per Mavunga. 33-38 Andrè risponde subito. 33-36 Gran canestro di Dojkic. 31-36 Canestro non convalidato di Charles. Gli arbitri consultano l’instant replay. 31-36 Canestro di Shepard con fallo tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 36-52, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: grande allungo delle ospiti in avvio di ripresa Umana Reyer Venezia v Beretta Famila Schio | Full Basketball Game | EuroLeague Women 2025-26 Notizie correlate LIVE Venezia-Schio 34-42, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle ospiti sul finire del primo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Schio ha sempre reagito ai tentativi di rimonta della Reyer e va a riposo meritatamente davanti di otto... LIVE Schio-Venezia 43-49, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer prova un mini-allungo nel terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-49 Mawunga per allungare il parziale Venezia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Reyer-Schio, iniziano le finali scudetto. In diretta sulla Rai; Techfind Serie A1 - Venezia accelera nella seconda metà di gioco e si prende Gara 1 delle Finali Scudetto; Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer ... oasport.it LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com