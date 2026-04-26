Pochi minuti prima dell’ingresso in campo, il tennista toscano si prepara per la sfida contro l’avversario olandese all’ATP di Madrid 2026. La partita tra la coppia femminile e le avversarie si avvicina, con inizio previsto non prima delle 13. La diretta streaming permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale, mentre i giocatori si preparano per il match.

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© Oasport.it - LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’ingresso in campo del tennista toscano

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