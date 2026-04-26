LIVE Musetti-Griekspoor ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Cirstea avanti su Gauff manca poco per l’azzurro

Al torneo di Madrid, il match tra Musetti e Griekspoor è in corso, con aggiornamenti in tempo reale. Nel torneo femminile, Cirstea ha vinto il primo set contro Gauff, mentre l'azzurro si avvicina alla conclusione del suo incontro. La diretta continua con gli incontri di doppio tra Errani e Paolini contro Siegremund e Zvoraneva, programmato non prima delle 13.

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