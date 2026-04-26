LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 3-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia della fuga definitiva

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Musetti e Griekspoor è in corso con il punteggio di 6-4, 3-2 in favore dell’azzurro. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta e i due giocatori si stanno sfidando per ottenere un vantaggio decisivo. Nel frattempo, si attende anche l’inizio delle sfide di doppio tra le coppie formate da Errani e Paolini e da Siegremund e Zvoraneva, con il primo incontro in programma non prima delle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SIEGEMUNDZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 15-15 Prima vincente dell’azzurro. Seconda palla. 0-15 Sbaglia il lato della volée Musetti, con Griekspoor che può chiudere nei pressi della rete. Seconda palla. 3-2 GAME GRIEKSPOOR. Cross di dritto vincente dell’olandese in uscita dal servizio. Seconda palla. 40-30 Il terzo smash è quello buono per l’olandese dopo le difese pazzesche di Musetti. 30-30 Rovescio lungolinea in controtempo vincente! Colpo meraviglioso dell’azzurro. Seconda palla. 30-15 Ace al centro di Griekspoor.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia della fuga definitiva Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Cirstea avanti su Gauff, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Griekspoor 5-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nuovo break dell’azzurro che serve per il setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Madrid, Musetti piega Hurkacz: sfiderà Griekspoor. LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: prezioso break per l’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON ... oasport.it Madrid, oggi Musetti-Griekspoor al terzo turno - Il match in direttaLorenzo Musetti affronta l'olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid oggi, domenica 26 aprile ... adnkronos.com Inizia un grande pomeriggio di tennis da Madrid: in campo ORA Musetti-Griekspoor, a seguire Sinner-Moller! x.com Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook