LIVE Musetti-Griekspoor 5-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | nuovo break dell’azzurro che serve per il set

Al torneo di Madrid, il punteggio tra Musetti e Griekspoor è di 5-4, con l’azzurro che serve per aggiudicarsi il primo set dopo aver ottenuto un nuovo break. Intanto, la partita di doppio tra ErraniPaolini e SiegermundZvoraneva è programmata per le 13, senza ulteriori aggiornamenti al momento. La sfida tra i due giocatori prosegue senza pause, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

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