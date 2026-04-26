LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il secondo set

Al torneo ATP di Madrid, Musetti sta affrontando Griekspoor nel secondo set. Dopo aver vinto il primo parziale 6-4, il giocatore italiano serve per prolungare il secondo set, che si trova sul 4-5. Nel frattempo, le partite di doppio tra ErraniPaolini e SiegremundZvoraneva sono in programma non prima delle 13. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

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