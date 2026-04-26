LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il secondo set parte con il servizio olandese

Al torneo di Madrid, il secondo set tra Musetti e Griekspoor è iniziato con il servizio dell’olandese, dopo che il primo si è concluso con un punteggio di 6-4 in favore del italiano. La partita prosegue sotto gli occhi degli spettatori, con la sfida ancora aperta. La diretta continuerà a aggiornare sui punteggi e sugli sviluppi del match, mentre le altre partite del giorno sono in programma nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SIEGEMUNDZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 Seconda palla preziosa per l’azzurro. 40-A Risposta scomoda e bassa da gestire per Griekspoor che manda fuori la volée. Seconda palla. 40-40 Si allunga il game con la difesa olandese sullo smash toscano che non ha nessuna possibilità di entrare in campo. Seconda palla. 40-3o Serve and volley vincente di Griekspoor che può contare su un ottimo gioco al volo sul lato del rovescio. Seconda. 30-30 Risposta vincente di rovescio lungolinea per Lorenzo, che intuisce benissimo le intenzione dell’avversario! Seconda palla, Griekspoor era sceso ancora a rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il secondo set parte con il servizio olandese Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il toscano cerca la fuga nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Griekspoor 5-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nuovo break dell’azzurro che serve per il setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Madrid, Musetti piega Hurkacz: sfiderà Griekspoor. LIVE Musetti-Griekspoor 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma vince meritatamente il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON ... oasport.it LIVE Sinner-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Musetti in vantaggio su Griekspoor, il numero 1 non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON ... oasport.it Inizia un grande pomeriggio di tennis da Madrid: in campo ORA Musetti-Griekspoor, a seguire Sinner-Moller! x.com Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook