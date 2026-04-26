LIVE Musetti-Griekspoor 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il toscano cerca la fuga nel primo set

Nel torneo di Madrid, il match tra Musetti e Griekspoor è attualmente in corso, con il toscano in vantaggio per 2-1 nel primo set. La partita si svolge in diretta streaming, e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul punteggio o sui prossimi turni. La sfida prosegue senza interruzioni, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’andamento dell’incontro.

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