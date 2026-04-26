LIVE Musetti-Griekspoor 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il doppio break per chiudere il set

Al torneo di Madrid, Musetti e Griekspoor sono in campo nel quarto set, con il punteggio di 4-3. L'azzurro cerca di ottenere un doppio break per chiudere il primo set. La partita si svolge in diretta e sarà possibile aggiornarsi sui punteggi e gli sviluppi in tempo reale. Nel frattempo, le partite di doppio tra ErraniPaolini e SiegemonZvoraneva sono previste non prima delle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SIEGEMUNDZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 15-0 Griekspoor scende a rete per chiudere la volée dopo il servizio ma la risposta di Musetti non trova il campo. Seconda palla. 4-4 CONTRO BREAK GRIEKSPOOR. Passaggio a vuoto di Musetti che regala, di fatto, il contro break all’olandese con l’errore di dritto che chiude il game. Ancora una seconda. 15-40 Doppio fallo, ci sono due palle break da annullare. Seconda palla importante. 15-30 Non chiude il punto con il rovescio diagonale l’olandese, Musetti non lo perdona e lo passa con il rovescio lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Griekspoor 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il doppio break per chiudere il set Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il toscano cerca la fuga nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Cirstea avanti su Gauff, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Diretta Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti - Men Single - Madrid Open 2026. LIVE Musetti-Griekspoor 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: resiste il break di vantaggio del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON ... oasport.it DIRETTA MADRID OPEN 2026 | Musetti Griekspoor streaming video tv: Gauff ok, ora tocca a Lorenzo (26 aprile)Diretta Madrid Open 2026, Musetti Griekspoor streaming video tv, oggi domenica 26 aprile: orario e risultato live delle partite per il terzo turno. ilsussidiario.net Inizia un grande pomeriggio di tennis da Madrid: in campo ORA Musetti-Griekspoor, a seguire Sinner-Moller! x.com Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook