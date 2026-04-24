LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Al Masters di Madrid, il match tra Musetti e Hurkacz prosegue con il primo set concluso a favore dell’italiano, che ora si trova in svantaggio nel secondo parziale con il punteggio di 4-5. Musetti sta cercando di mantenere la concentrazione e di arrivare al tie-break, mentre Hurkacz serve per chiudere il set. La partita viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.