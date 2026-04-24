LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set
Al Masters di Madrid, il match tra Musetti e Hurkacz prosegue con il primo set concluso a favore dell’italiano, che ora si trova in svantaggio nel secondo parziale con il punteggio di 4-5. Musetti sta cercando di mantenere la concentrazione e di arrivare al tie-break, mentre Hurkacz serve per chiudere il set. La partita viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Risposta aggressiva, dritto profondo e solita stop volley vincente del polacco. Parità da 40-0. 40-30 Lorenzo perde il controllo del dritto. 40-15 Dritto lungolinea in contropiede vincente di Hurkacz. 40-0 Ottimo rovescio incrociato dell’italiano. 30-0 Se ne va il dritto in chop difensivo del polacco. 15-0 Splendido dritto lungolinea vincente dell’azzurro. 4-5 Game Hurkacz. In corridoio il recupero di Musetti, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-0 Scappa via la risposta di rovescio dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it
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