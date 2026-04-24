LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | tra poco il via della FP1

Tra poche ore prenderà il via la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP. La gara si svolge sul circuito di Barcellona e i piloti si preparano a confrontarsi su una pista che ha mostrato segnali di degrado della gomma posteriore durante l’ultimo evento ad Austin. Durante quella gara si è evidenziato un calo di grip al posteriore, influenzando le prestazioni dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Un’anomalia evidente, emersa con forza soprattutto ad Austin, dove il degrado della gomma posteriore ha compromesso le ambizioni: “ Durante la gara di domenica ad Austin ho riscontrato un calo di grip al posteriore piuttosto marcato. È strano perché durante il weekend, il venerdì, ho fatto molti giri e sono riuscito a mantenere un ritmo molto costante, mentre in gara, dopo otto giri, ho consumato completamente la gomma posteriore. È una cosa che dobbiamo capire e credo che abbiano iniziato a pensare a qualcosa di diverso per il week end “, ha raccontato Bagnaia. 10.37 Per quanto riguarda Pecco Bagnaia, la situazione è questa: “ Nelle prime tre gare, il weekend andava bene, poi sono stato io a fare degli errori in qualifica e mi sono trovato indietro.🔗 Leggi su Oasport.it

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