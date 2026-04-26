Oggi si svolge il Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez, con molti spettatori presenti lungo il circuito. La cerimonia di apertura comprende l'inno nazionale spagnolo, mentre nelle ultime ore si è registrato un afflusso consistente di pubblico. La competizione si prepara a partire, con alcuni piloti che cercano di reagire dopo le prove precedenti. La gara si svolge in un clima di grande attesa per tutte le squadre e i tifosi presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Inno nazionale spagnolo. 13.48 Pienone in questi giorni a Jerez. 224,627 #MotoGP fans = unbelievable noise! Thanks to the incredible crowd this weekend in Jerez for making it another unforgettable Spanish GP! Gracias a todos! pic.twitter.comEJEO1AE1R1 — MotoGP (@MotoGP) April 26, 2026 13.45 Marc Marquez, dal proprio canto, in un solo fine settimana può colmare gran parte del gap che lo separa dalla vetta della classifica. Dopo ieri si è già portato da -36 a -24. 13.45 Su questa pista la Ducati è favorita nei confronti dell’Aprilia. Bezzecchi dovrà limitare i danni e reagire dopo lo ‘zero’ incassato ieri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza, Bezzecchi deve reagire

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez in vetta, partenza da incubo per Bezzecchi

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez in pole, Bezzecchi limita i danni. La griglia di partenza

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!.

Diretta live Gp Spagna MotoGP a Jerez: Marquez dalla pole per il bis, Bezzecchi per il pokerIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it

LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa MotoGP torna in pista oggi per il GP di Spagna 2026: gara in programma oggi alle ore 14 in diretta dal circuito di Jerez. Marc Marquez in pole davanti a Zarco e Di Giannantonio, Bezzecchi parte 4° ... fanpage.it

MotoGP diretta Spagna: segui la gara di oggi a Jerez, il duello tra Bezzecchi e Marquez - facebook.com facebook

#MotoGP diretta Spagna: segui la gara di oggi a Jerez, il duello tra #Bezzecchi e #Marquez x.com