LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez in pole Bezzecchi limita i danni La griglia di partenza

Durante la sessione di qualifiche del GP Spagna 2026, il pilota ha ottenuto la pole position in condizioni di pista miste, con tratti asciutti e bagnati. Il pilota italiano ha concluso la sessione limitando i danni e si è piazzato in una posizione favorevole in vista della gara. La griglia di partenza è stata definita alle 11.40, con i tempi ufficiali e le posizioni di tutti i partecipanti.