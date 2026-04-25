LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez in pole Bezzecchi limita i danni La griglia di partenza
Durante la sessione di qualifiche del GP Spagna 2026, il pilota ha ottenuto la pole position in condizioni di pista miste, con tratti asciutti e bagnati. Il pilota italiano ha concluso la sessione limitando i danni e si è piazzato in una posizione favorevole in vista della gara. La griglia di partenza è stata definita alle 11.40, con i tempi ufficiali e le posizioni di tutti i partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.40 Marquez si è confermato il numero uno in condizioni ibride, dunque con asfalto a metà tra asciutto e bagnato. Zarco si è confermato altresì un grande specialista. Bezzecchi sul bagnato sa guidare, eccome. Però ha agito con maggior circospezione, senza prendersi rischi eccessivi: a nostro avviso, la scelta giusta. 11.39 Martin partirà 10° nella gara di domani, dovendo scontare 3 posizioni di penalità. 11.38 La classifica finale della Q2: 1 Marc Marquez (Ducati) – 1:48.087 2 Johann Zarco (Honda) – 1:48.227 (+0.140) 3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 1:49.097 (+1.010) 4 Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:49.🔗 Leggi su Oasport.it
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