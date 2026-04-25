LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez in vetta partenza da incubo per Bezzecchi

Al decimo secondo dall'inizio della gara, il pilota in testa è ancora il leader della classifica, mentre un altro corridore ha affrontato una partenza negativa che ha messo a rischio la propria posizione. La gara si sta svolgendo con sei piloti in lotta per le prime posizioni, mentre alcuni concorrenti hanno già dovuto ritirarsi o sono distanziati. La corsa prosegue con diversi sorpassi e scambi di posizione tra i piloti più attivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 giri al termine. Marquez resta al comando. Partenza pessima e gara compromessa per Bezzecchi. Altro ‘zero’ in arrivo. SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint del GP di Spagna di MotoGP! 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ricognizione. 14.59 Tutti i piloti hanno optato per una gomma media all’anteriore e soft al posteriore. 14.58 Saranno 12 i giri da percorrere. 14.57 Attenzione che il cielo è sempre più plumbeo. 14.55 Dopo un avvio di stagione complesso, questo fine settimana rappresenta una ghiotta occasione per Marc Marquez e Ducati per rimettersi in piena corsa per il Mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez in vetta, partenza da incubo per Bezzecchi Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez in pole, Bezzecchi limita i danni. La griglia di partenza Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si comincia, Ducati per riprendersi la scenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ... oasport.it Diretta live Sprint GP Spagna: Marquez in pole a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi in agguato, Bagnaia noIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 12 giri. Partenza alle 15.00 di sabato 25 aprile 2026 ... sport.virgilio.it Christian Horner è presente a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna della MotoGP. L'ex team principal di Red Bull F1 è assieme a Stefano Domenicali, CEO del Liberty's F1 Group. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #F1 #Formula1 #For - facebook.com facebook MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com