LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | iniziata la gara!

La gara di MotoGP al GP di Spagna 2026 è iniziata e sta proseguendo con i piloti che affrontano gli ultimi 25 giri. Marc Marquez guida la corsa davanti a Bezzecchi e Alex Marquez, mentre Zarco e Martin seguono a breve distanza. I piloti sono attualmente impegnati in un confronto serrato, con diverse posizioni che cambiano nel corso delle curve. La competizione prosegue senza soste, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -25 Seguono Zarco e Martin. -25 giri al termine. Marc Marquez tiene la testa davanti a Bezzecchi ed Alex Marquez. SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP di Spagna 2026 di MotoGP! 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Giro di ricognizione. Quella di Jerez è una pista dove sorpassare non è così semplice. 13.57 La partenza, come abbiamo visto ieri, può essere decisiva. Nel bene o nel male. 13.55 Scelta identica di gomme per tutti i piloti: media sia all’anteriore sia al posteriore. 13.53 Saranno 25 i giri da percorrere. 13.52 Marc Marquez insegue la vittoria n.100 in carriera nel Motomondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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