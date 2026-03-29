LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | comincia il warm-up!

È iniziato il warm-up del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2026. Dopo circa dieci minuti di sessione, la maggior parte dei piloti ha utilizzato pneumatici medi. Il semaforo verde ha annunciato l'inizio della sessione, che prosegue con le squadre e i piloti in pista per le ultime verifiche prima delle qualifiche. Nel frattempo, si registra la penalizzazione di un pilota alla nuova griglia di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA -10 minuti: doppia media per la maggior parte dei piloti in pista SEMAFORO VERDE: COMINCIA IL WARM-UP 17.38 21 gradi la temperatura dell’aria, 30 quella dell’asfalto. Umidità al 60% 17.36 Splende il sole sopra il COTA. 17.35 Cinque minuti al semaforo verde. 17.34 Questo invece il programma di oggi Ore 19.00 Moto3, Gara Ore 20.15 Moto2, Gara Ore 22.00 MotoGP, Gara 17.30 Questa è la nuova griglia di partenza dopo le penalizzazioni di Bezzecchi e Martin 1. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 2. Pedro Acosta (KTM) 3. Francesco Bagnaia (Ducati) 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), penalizzato di due posizioni 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up! Articoli correlati LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA SEMAFORO VERDE, COMINCIA IL WARM-UP 14. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco il warm-upCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17. Una raccolta di contenuti su LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.30 Questa è la nuova griglia di partenza dopo le ... oasport.it Diretta MotoGp | Streaming gara live video tv, orario GP Usa 2026 Austin (oggi domenica 29 marzo)Diretta MotoGp streaming gara GP Usa 2026 Austin live video tv oggi domenica 29 marzo: orario, cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net MotoGp ad Austin: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming - facebook.com facebook #MotoGP | Il rodeo di Austin rilancia Martin e Bagnaia, ma mette dietro alla lavagna Bezzecchi e Marquez x.com