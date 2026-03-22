LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | comincia il warm-up!

Alle 14 si è aperto il warm-up del GP Brasile 2026 di MotoGP, con i piloti che sono entrati in pista per prepararsi alla partenza. La griglia di partenza è stata annunciata e il semaforo verde ha dato il via alle sessioni di riscaldamento. La diretta live si aggiorna continuamente per seguire ogni sviluppo in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA SEMAFORO VERDE, COMINCIA IL WARM-UP 14.39 Ultimi ritocchi per i piloti, ormai pronti ad entrare in pista. 14.38 Due minuti e comincerà il warm-up. 14.35 Questa la griglia di partenza della Moto2: Pole position for @daniholgado96 in #Moto2 with David Alonso and @AEscrig11 on the front row #BrazilianGP pic.twitter.com2tityforos — MotoGP (@MotoGP) March 22, 2026 14.33 Ieri sera la Sprint Race si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez, il quale ha beffato Fabio Di Giannantonio. Al terzo posto invece si è accomodato un redivivo Jorge Martin, visibilmente commosso a fine gara. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up! Articoli correlati LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si comincia dopo la lunga attesa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 20. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: esame per Bezzecchi e l’Aprilia, si comincia con ritardo Altri aggiornamenti su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8). DIRETTA MOTOGP | Streaming gara live video tv GP Brasile 2026 Goiânia: via al warm-up! (22 marzo)Diretta MotoGp streaming gara GP Brasile 2026 Goiânia live video tv oggi domenica 22 marzo, orario: cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: comincia il warm-up!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.38 Due minuti e comincerà il warm-up. 14.35 Questa la griglia di partenza della Moto2: ... oasport.it Secondo l’edizione odierna di The Race, sembrerebbe che Gresini Racing stia valutando per un ritorno con HRC a partire dalla prossima stagione. Ricordiamo che la struttura faentina ha corso in MotoGP con la Casa giapponese per almeno un decennio, sfio facebook #MotoGP #BrazilianGP Fabio Quartararo non si dovrebbe mai discutere. Nella contemporaneità l'anomalia è quando non riesce a far la differenza rispetto agli altri piloti Yamaha. Non quando, nella consuetudine, la fa sempre. Quando c'è l'occasione, non si tir x.com