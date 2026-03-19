Domenica 22 marzo si terrà il Gran Premio del Brasile di MotoGP, seconda tappa del campionato 2026. Bezzecchi e Acosta cercano conferme dopo le prime gare, mentre Marquez punta a rifarsi dopo alcune uscite difficili. Bagnaia e Martin sono in cerca di riscatto, tutti pronti a sfidarsi sul circuito brasiliano. La gara si svolgerà nel weekend, con piloti e appassionati pronti a vivere un nuovo appuntamento.

Domenica 22 marzo assisteremo al Gran Premio del Brasile di MotoGP, secondo atto del Motomondiale 2026. Si tratta della novità assoluta del calendario di quest’anno, poiché il campionato iridato torna a far tappa nella più grande nazione del Sudamerica dopo ben 22 anni. Difatti, non si correva nel Paese il cui motto è “Ordem e Progresso” dal 2004. L’autodromo deputato a ospitare l’evento è quello di Goiania, che fu già palcoscenico del GP negli anni ’80. Ovviamente bisognerà prendere le misure di un tracciato esotico, senza alcun riferimento pregresso. Si tratta di una dinamica da tenere bene in considerazione e sempre a mente, perché i valori espressi dalla gara brasiliana potrebbero essere anomali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Brasile 2026. Bezzecchi e Acosta cercano conferme. Marquez vuole rifarsi. Bagnaia e Martin per riscattarsi

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