Benvenuti alla cronaca in tempo reale del Gran Premio di Spagna, quarta prova del campionato mondiale di MotoGP 2026. La giornata si apre con le moto in pista, mentre i piloti si preparano per le qualifiche e le gare che decideranno la classifica generale. Seguiremo gli sviluppi delle competizioni e le eventuali strategie messe in atto dai protagonisti sul circuito. Restate con noi per aggiornamenti continui sullo svolgimento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari. Marc Marquez partirà dalla pole-position e vorrà concedere il bis dopo aver vinto la Sprint Race. Gara del sabato a dir poco imprevedibile. L’arrivo della pioggia è andato a stravolgere gli equilibri e Marquez è stato bravo e fortunato a far propria la corsa, pur essendo incappato in una caduta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto, Marquez può ricucire in classifica

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“Il problema di Jorge Abbiamo avuto un inconveniente che stiamo capendo nelle origini, ma è abbastanza chiaro che non c'è stato nessun tipo di problema tecnico, bensì procedurale". - Fabiano Sterlacchini, DT Aprilia #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomo - facebook.com facebook

#SpanishGP #MotoGP Sprint: 1 Marc Márquez 2 Bagnaia 3 Morbidelli 4 Binder 5 Di Giannantonio 6 R Fernández 7 Quartararo 8 Zarco 9 Marini x.com