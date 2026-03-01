Alle 9.00 si svolge la gara del GP della Thailandia della MotoGP, con il pilota Bezzecchi che punta a un riscatto. La corsa si tiene sul circuito thailandese, e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la diretta online. Il programma ufficiale del weekend include prove libere, qualifiche e la gara finale.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP stagionale della MotoGP, in programma a Buriram, in Thailandia, valevole per il Motomondiale 2026: saranno 26 i giri della gara della classe regina, che scatterà a partire dalle ore 9.00 italiane. Partirà in pole Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre con lui in prima fila ci saranno Marc Marquez (Ducati) e Raul Fernandez, mentre un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati), aprirà la seconda fila. In terza fila Franco Morbidelli (Ducati), nono, mentre saranno in quinta fila Francesco Bagnaia (Ducati), 13°, e Luca Marini (Honda). Dopo la Sprint di ieri in classifica generale guida Pedro Acosta (KTM) con 12 punti, davanti a Marc Marquez (Ducati), secondo con 9, e Raul Fernandez (Aprilia), terzo con 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per il riscatto. Alle 9.00 la gara

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint, Bezzecchi parte dalla pole

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in pole, Bagnaia fuori in Q1. La griglia di partenza, Sprint alle 9.00

Tutto quello che riguarda MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Thailandia: dove vederlo e a che ora; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: sarà duello rovente tra Bezzecchi e Marquez.

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: sarà duello rovente tra Bezzecchi e MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP della Thailandia della MotoGP Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP ... oasport.it

Buonanotte con Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, in foto con i cantanti italiani Emma Marrone e Blanco alla sfilata di GCDS. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #ValeYellow #ValeYellow46 #ValentinoRossi #ValentinoRossi4 facebook

Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOW x.com