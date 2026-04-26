LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Alex Marquez allunga su Bezzecchi foratura per Bagnaia

Durante il Gran Premio di Spagna del 2026, le condizioni della corsa sono state influenzate da una foratura che ha coinvolto il pilota italiano, mentre il fratello di un campione ha mantenuto il vantaggio sugli avversari, allungando su Bezzecchi. Quest’ultimo ha aumentato il suo margine su Di Giannantonio, che si trova a circa un secondo di distanza. La gara prosegue con diversi aggiornamenti sulla classifica in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Bezzecchi porta ad un secondo il margine su Di Giannantonio. -7 Il momento della foratura di Bagnaia. The day goes from bad to worse for @ducaticorse Problems for @peccobagnaia #SpanishGP pic.twitter.com28cZOMihqf — MotoGP (@MotoGP) April 26, 2026 -8 Continua a guadagnare il battistrada: 2?3 su Bezzechi e 3?1 su Di Giannantonio. Martin è quarto a 6 secondi. -9 Oggi Alex Marquez ha un passo disarmante. Ha messo pressione addirittura al fratello Marc, che è scivolato nel tentativo di non farsi staccare. -9 Bezzecchi mantiene 8 decimi su Di Giannantonio. Fernandez sembra poter andare a riprendere Zarco per la quinta piazza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez allunga su Bezzecchi, foratura per Bagnaia Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta nel warm-up, Bezzecchi in top 4 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia; GP Spagna 2026, Gara: sole a Jerez, Alex Marquez comanda il warm up. Alle 14 il GP – DIRETTA; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si accende la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin. Diretta live Gp Spagna MotoGP: Alex Marquez allunga, Bezzecchi e Diggia in lotta. Bagnaia 9°, Marc cadutoIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez allunga su Bezzecchi, foratura per BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Giro di ricognizione. Quella di Jerez è una ... oasport.it MOTOGP - ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA DAVANTI AL LEADER DEL MONDIALE MARCO BEZZECCHI E FABIO DI GIANNANTONIO Alex Marquez vince per il secondo anno consecutivo il Gran Premio di Spagna, davanti a Marco Bezzecchi - facebook.com facebook Warm up Jerez: il più veloce è Alex Marquez. 2° Marc, 3° Diggia, 4° Bez #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP x.com