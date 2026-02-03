Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali. Bezzecchi si è fatto largo davanti, tallonando Alex Marquez, mentre Bagnaia continua a mostrare passi avanti. Marc Marquez si mantiene tra i primi cinque, confermando di essere in buona forma. Dopo un primo giro molto rapido, Bezzecchi ha avuto qualche difficoltà a mantenere il ritmo, ma il suo passo resta promettente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:31 1’57?935 per Bezzecchi che, dopo un t-1 velocissimo, ha fatto fatica a mantenere il ritmo. Marc Marquez, in tutto questo, ha fatto rientro ai box. 09:30 Velocissimo Bezzecchi nei primi due settori del tracciato e alla fine arriva il secondo tempo di quest’oggi in 1’57?524 a 37 millesimi dal crono di Alex Marquez. Bagnaia scala in terza piazza, spinge ancora il romagnolo! 09:28 Bezzecchi chiude il suo giro in 1’58?035 non migliorando il suo best-time di 1’57?894 in sella all’Aprilia. Bagnaia è rientrato ai box. 09:27 Marc Marquez chiude in 1’58?543, perdendo progressivamente prestazione negli altri settori del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5

Approfondimenti su MotoGP Test Sepang2026

Questa mattina a Sepang gli ultimi test ufficiali prima della stagione hanno portato in pista i principali piloti italiani e internazionali.

La giornata di test a Sepang si accende con alcune novità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Test Sepang 2026 Uji Nyali & Ketahanan Marc Marquez#marcmarquez #ducati #motogp #beritamotogp

Ultime notizie su MotoGP Test Sepang2026

Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; MotoGP 2026. Test-Shakedown di Sepang (29, 30 e 31 gennaio) - LIVE; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto).

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bagnaia in crescita, bene Marini e Bezzecchi. Due ore al termine del day-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:03 In Honda si lavora alacremente e Joan Mir, ottavo al momento, accumula km: Back to it @JoanMirOfficial ... oasport.it

MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it

#MotoGP #SepangTest Prima ora di Test a Sepang con Alex Rins leader in 1'58"576, poi il super rookie Diogo Moreira in 1'58"829 a mezzo secondo dal suo best (1'58"338) dei Shakedown Test. Marco Bezzecchi è 3° (1'58"895), indovina un buon giro Toprak x.com

Alla vigilia dei test di Sepang, con il mercato in fiamme, abbiamo scambiato qualche chiacchiera con @jorgelorenzo99 Coppia perfetta Marc Márquez – Pedro Acosta Francesco Bagnaia Prima tutti lo volevano, ora… Il tutto sotto la stretta osservaz - facebook.com facebook