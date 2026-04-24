Durante il Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, gli ultimi giri hanno confermato la posizione della top10, senza variazioni rispetto ai giri precedenti. Tra i piloti in pista, si sono distinti Alex Marquez, che ha mostrato una buona prestazione, e Bezzecchi, che ha ottenuto risultati positivi. Inoltre, ci sono segnali di miglioramento per Bagnaia, che continua a mantenere una posizione stabile nella classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Non cambia nulla nella top10 al termine dell’ultimo giro. Avanzano in Q2 Alex Marquez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez, Ogura, Bagnaia, Fernandez, Aldeguer, Martin e Bastianini. 16.00 Bandiera a scacchi! Di Giannantonio accorcia le distanze e si avvicina a 3 decimi dal miglior giro assoluto di Alex. 15.59 Marc Marquez mette le cose a posto e sale in terza posizione, subito alle spalle di Bezzecchi. Potrebbe salvarsi anche Martin, adesso 9°. 15.58 Bezzecchi e Bagnaia fanno un grande salto e si inseriscono a mezzo secondo da Alex Marquez in seconda e terza posizione. Esce dalla top10 Marc Marquez, che ha bisogno di completare un giro pulito negli ultimi due minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez impressiona, bene Bezzecchi, segnali di ripresa da Bagnaia

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