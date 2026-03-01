LIVE Moto3 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Almansa vince in volata davanti a Quiles italiani fuori dalla zona punti

Durante il GP Thailandia 2026 di Moto3, il pilota Almansa ha conquistato la vittoria in volata davanti a Quiles. Gli italiani sono rimasti fuori dalla zona punti, mentre l'ordine di arrivo definitivo vede Almansa al primo posto, seguito da Quiles. La gara si è conclusa con Almansa che ha tagliato il traguardo in prima posizione in un finale molto combattuto.

1 David ALMANSA 22 — 1:42.206 19 230.7 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP 2 Maximo QUILES 28 +0.003 1:41.730 19 235.8 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team 3 Valentin PERRONE 73 +9.480 1:42.664 19 228.8 KTM Red Bull KTM Tech3 4 Alvaro CARPE 83 +9.573 1:42.628 19 233.2 KTM Red Bull KTM Ajo 5 Veda PRATAMA 9 +9.687 1:42.390 19 236.8 Honda Honda Team Asia 6 Adrian FERNANDEZ 31 +9.723 1:42.606 19 233.7 Honda Leopard Racing 7 Brian URIARTE 51 +11.068 1:42.337 19 231.7 KTM Red Bull KTM Ajo 8 Marco MORELLI 97 +11.334 1:42.214 19 237.3 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team 9 Joel ESTEBAN 78 +11.541 1:42.568 19 235.2 KTM LEVEL UP – MTA 10 David MUÑOZ 64 +11.657 1:42.137 19 235. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, italiani fuori dalla zona puntiULTIMO GIRO! Sarà super duello tra Almansa e Quiles e un quartetto si gioca il terzo gradino del podio.

LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, Pini outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare.

