LIVE Moto3 GP USA 2026 in DIRETTA | Guido Pini per sbloccarsi alle 19 | 00 si parte!

Alle 19:00 prende il via il GP degli Stati Uniti di Moto3 2026. Attualmente si sta svolgendo il giro di riscaldamento, mentre alle 18.46 è stata pubblicata la griglia di partenza, con Guido Pini in seconda fila, dietro a Álvaro Carpe che occupa la prima posizione.

18.51 I centauri si posizionano in pista. Tra meno di dieci minuti si comincia. 18.46 Di seguito la griglia di partenza, Guido Pini partirà dalla seconda fila: 18.43 Sarà la gara di Guido Pini? Il talentuoso azzurro ha bisogno di sbloccarsi, questa potrebbe essere l’occasione giusta. 18.40 Buonasera, Amici di OA Sport! Mancano solo venti minuti all’inizio della gara! Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre valido per il Motomondiale 2026 di Moto3, in scena sull’iconico tracciato del COTA. Sarà, come sempre capita con la classe più leggera, una gara all’insegna dell’imprevedibilità, con tanti giovani centauri in lizza per il gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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