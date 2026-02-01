LIVE Ciclocross Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Stamattina gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara dei Mondiali Under 23 donne 2026. La corsa è iniziata da poco e già si registra un ritmo intenso tra le concorrenti. Gli aggiornamenti in tempo reale arrivano senza sosta, mentre le atlete si sfidano sui percorsi ricchi di salite e discese. Restate sintonizzati per scoprire chi prenderà il comando e come si evolverà la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali Under 23 femminili di ciclocross 2026. Hulst, nei Paesi Bassi, si prepara a vivere la terza e ultima giornata della rassegna iridata del ciclocross. La grande chiusura della manifestazione sarà riservata alla gara più attesa, l'élite maschile. L'Italia punta a rimpinguare il suo bottino nel medagliere dopo aver chiuso la giornata di ieri a bocca asciutta e chissà che un provvidenziale aiuto non possa arrivare anche da quella che, molto probabilmente, rappresenta la gara più particolare dell'intero calendario iridato se si pensa a come viene strutturata nel corso della stagione.

