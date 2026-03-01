Durante la gara di Moto2 in Thailandia, Gonzalez ha concluso in prima posizione in una corsa caratterizzata da diversi incidenti e cambi di ritmo. Vietti è riuscito a entrare nella top-10, portando a termine la competizione con un buon piazzamento. La gara si è conclusa alle 08.16, lasciando spazio agli aggiornamenti successivi. La redazione di OA Sport saluta gli spettatori con questa cronaca.

08.16 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 08.15 Prestazione consistente di Celestino Vietti, sesto, mentre difficoltà per Tony Arbolino che ha chiuso 13°, comunque in zona punti. Da segnalare proprio questo, ovvero è stato assegnato dalla Race Direction il punteggio pieno e non dimezzato come si poteva pensare viste le interruzioni e la diminuzione progressiva dei giri da affrontare. 08.14 Grande vittoria di Manu Gonzalez, dunque, che ha saputo interpretare alla perfezione questa gara sprint, resa tale dalle sospensioni per gli incidenti che ci sono stati in questo GP. A proposito di questo, arrivano buone notizie sulle condizioni di David Alonso, che non ha riportato alcuna lesione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Gonzalez trionfa in una gara convulsa, Vietti in top-10

Leggi anche: LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Holgado tenta la fuga, Vietti in top-10

LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Celestino Vietti vuol stupire, gara incerta a BuriramBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2.

Una raccolta di contenuti su Moto2.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Celestino Vietti vuol stupire, gara incerta a Buriram; Dove vedere la MotoGp nel Gp di Thailandia in tv e streaming; Moto2 | Gp Thailandia: pole per Senna Agius, Vietti in seconda fila.

Moto2 GP Thailandia diretta LIVE BuriramIl racconto in diretta del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. sport.virgilio.it

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it

#Moto2 #ThaiGP Oggi con David Alonso soccorso in barella hanno dato bandiera rossa dopo sostanzialmente 1 giro, con il gruppo di testa che stava sopraggiungendo su quel tratto. Discorso analogo ad Assen 2025 in Moto3 (Luca Lunetta soccorso, bandier x.com

Calore, colore e tanta passione! A Buriram è tempo di gare: Moto3, Moto2 e poi il gran finale della MotoGP con l'atteso confronto @marcmarquez93 vs @37pedroacosta e con @marcobez72 affamato di riscatto! Siamo ready to race! #MotoGP - facebook.com facebook