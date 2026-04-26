LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA | Vollering fa il vuoto sulla Redoute

Demi Vollering, in gara alla Liegi-Bastogne-Liegi femminile del 2026, ha attaccato sulla salita della Redoute, creando un divario consistente rispetto alle avversarie. La ciclista della squadra FDJ United – Suez ha attualmente un vantaggio di un minuto sul gruppo principale, che comprende Puck Pieterse, Kasia Niewiadoma e Isabella Holmgren. La corsa prosegue con la leader che cerca di consolidare il proprio vantaggio in questa tappa di grande rilievo del calendario femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Demi Vollering (FDJ United – Suez) ha 24? su Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), Kasia Niewiadoma (CANYONSRAM zondacrypto) ed Isabella Holmgren (Lidl-Trek) ed 1? sul gruppo 17.00 Fisher-Black si è staccata dalle tre inseguitrici e viene ripresa dal gruppo, che ha 1? di distacco da Vollering. 16.58 30 chilometri all’arrivo! 16.57 Nel gruppo con Ferrand Prevot e van der Breggen c’è anche la campionessa del mondo, la canadese Magdeleine Valliers. 16.57 Ferrand Prevot è rientrata sul secondo gruppetto di inseguitrici dov’è presente anche Anna van der Breggen. Il distacco dalla testa è di 42? 16.55 La strada ora presenta un sali e scendi continuo quasi fino all’arrivo 16.🔗 Leggi su Oasport.it

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