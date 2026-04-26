Oggi si svolge la corsa femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul nostro sito. La gara vede coinvolte diverse cicliste professioniste, tra cui Demi Vollering, che si confronta con le altre atlete lungo il percorso. La competizione è in corso e gli appassionati possono seguire gli sviluppi cliccando sul link dedicato. La corsa si svolge su un percorso di circa 140 chilometri tra le città di Liegi e Bastogne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026. Si chiude la stagione delle Classiche del Nord con la decima edizione femminile di una delle corse più amate del panorama mondiale. Sono 156 i chilometri da percorrere per le atlete con partenza da Bastogne ed arrivo a Liegi. Sono 10 le salite in programma in questa corsa che entrerà nel vivo ai -90 km con Cote de Wanne (3.6 km al 5%), Cote de Stockeu (1 km al 12.2%), e Cote de la Hautee Levee (2.3 km al 7.4%) da affrontare in rapida successione. Qualche chilometro di attesa prima di entrare nel gran finale con la Cote de Redoute (1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Demi Vollering contro tutte!

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