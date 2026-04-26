La gara femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026 è entrata nelle fasi finali con circa dieci chilometri al traguardo. La ciclista in testa, con un vantaggio di circa un minuto, sta affrontando l’ultima salita, mentre il gruppo si sta riducendo e si prepara alla volata finale. Tra le protagoniste, ci sono atlete che si contendono le prime posizioni, con alcuni distacchi ancora da colmare. La corsa si sta avvicinando al suo epilogo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 10 chilometri all’arrivo! 17.28 Vollering ha 1? 10? sul terzetto composto da Niewiadoma, Holmgren e Pieterse ed 1? 28? su Van der Breggen, Blasi e Chabbey. 17.26 Van der Breggen, Blasi e Chabbey si sono riportate ad una ventina di secondi dal terzetto con Niewiadoma, Holmgren e Pieterse. 17.26 Valliers paga e perde qualcosa. Gruppo sgretolato dall’azione di Blasi. 17.25 Si alza sui pedali Pieterse! Niewiadoma si mette a ruota, stringe i denti Holmgren che resta con le due. 17.24 Blasi in testa al gruppo. Si stacca Trinca Colonel. 17.24 Vollering è uno spettacolo su questa Cote! In controllo l’olandese che mantiene un ritmo altissimo, nonostante siano già 20 chilometri che è all’attacco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Vollering dà spettacolo sull’ultima Cote! Si accende la lotta per il podio

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Vollering fa il vuoto sulla Redoute

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Demi Vollering contro tutte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2026 LIVE; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport; Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Vollering fa il vuoto sulla RedouteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 La strada ora presenta un sali e scendi continuo quasi fino all'arrivo 16.54 Vollering ha una quindicina ... oasport.it

#Ciclismo Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, per la quarta volta, la terza consecutiva. - facebook.com facebook

Ciclismo, Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA x.com