La gara femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026 è in corso con un gruppo compatto che si sta avvicinando agli ultimi chilometri. Le sette fuggitive sono state riprese e si trovano a circa 40 chilometri dal traguardo. La corsa entra nel vivo e l’attenzione si concentra sulle strategie delle atlete rimaste in testa. La situazione rimane incerta mentre le cicliste affrontano le ultime fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Riprese le sette fuggitive. 16.43 40 chilometri all’arrivo 16.42 Si riavvicina il gruppo che torna sui 22? di distacco grazie al lavoro della Team SD Worx – Protime. 16.41 In testa al gruppo c’è la Team SD Worx – Protime di Anna van der Breggen. 16.40 Cresce il vantaggio delle sette attaccanti che ora hanno 45? sul gruppo, dove non è presente Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) 16.38 Sei cicliste hanno preso un po’ di vantaggio. Si tratta di Elise Chabbey, Juliette Berthet (FDJ United – Suez), Femke De Vries (Team Visma Lease a bike), Noemi Ruegg (EF Education-Oatly), Isabella Holmgren (Lidl-Trek),Maeva Squiban (UAE Team ADQ) ed Antonia Niedermaier (CANYON SRAM zondacrypto) 16.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, si entra nel vivo della corsa

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