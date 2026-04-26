Alle 15.56, le cicliste stanno passando vicino al Col du Rosier, a circa 70 chilometri dall’arrivo. Il gruppo si mantiene compatto, con tutte le atlete pronte a proseguire la corsa. La gara delle donne alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 sta entrando nella sua fase cruciale, con le concorrenti che si preparano ad affrontare le ultime sfide prima dell’arrivo. È possibile seguire l’evento in diretta attraverso aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Tra circa cinque chilometri le cicliste affronteranno il Col du Rosier. 15.53 La favorita numero 1 è Demi Vollering (FDJ United – Suez) che negli scorsi giorni ha dimostrato di essere già in gran forma con il successo al Giro delle Fiandre ed alla Freccia Vallone. Saranno diverse le avversarie per l’olandese: la spagnola Paula Blasi (UAE Team ADQ) vuole confermarsi ad altissimo livello dopo il successo all’Amstel ed il podio ottenuto in cima al Mur de Huy 15.50 Mancano 70 chilometri all’arrivo. 15.47 Lotte Kopecky è rientrata in gruppo. 15.45 Cambio al comando del gruppo. A dettare l’andatura ora c’è Viktoria Chladonova (Team Visma Lease a bike) 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto ai -70 km

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