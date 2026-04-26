Alle ore 15.40, le cicliste hanno superato anche la Cote de la Haute Levee e si avvicinano al Col du Rosier. Il gruppo si mantiene compatto, con la corsa che continua senza cambiamenti significativi di posizione. La gara femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026 è in pieno svolgimento, con le atlete che affrontano le ultime salite prima della conclusione. La diretta segue passo passo l’evoluzione della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Superata anche la Cote de la Haute Levee. La prossima salita sarà il Col du Rosier (4.4 km al 5.8%) che le cicliste affronteranno tra una decina di chilometri. 15.37 Gerritse viene ripresa dal gruppo, che ora rappresenta la testa della corsa. 15.35 Ora un tratto in discesa prima della Cote de la Haute-Levee (2.3 km al 7.5% di pendenza media, con 600 metri oltre il 10%). 15.32 Sulla Cote de Stockeu il gruppo ha dimezzato lo svantaggio e si è riportato a 25?. 15.30 Femke Gerritse ha un vantaggio di 50? sul gruppo. 15.28 Bego e Dickson vengono riprese dal gruppo 15.25 Tra circa 3 chilometri le cicliste affronteranno la Cote de Stockeu (1 km al 12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Gerritse ripresa, gruppo compatto

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