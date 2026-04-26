LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA | gruppo compatto la Visma detta il ritmo

Alle ore 16.20, le atlete stanno affrontando il tratto dopo il Col du Maquisard, con un gruppo compatto che segue il ritmo imposto dalla squadra Visma. Dopo questa sezione, le cicliste dovranno percorrere una breve discesa prima di affrontare la Cote de Desnie, una salita di 1 chilometro. La corsa prosegue in un tratto che prepara le fasi decisive della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Subito dopo il Col du Maquisard (2.5 km al 5.2%) le cicliste affronteranno una breve discesa e poi la Cote de Desnie (1.6 km al 7.5%) 16.17 Le cicliste sono su un lungo tratto di discesa che le porterà ai piedi del Col du Maquisard. 16.14 In testa al gruppo c’è Marion Bunel (Team Visma Lease a bike) 16.11 Cinque cicliste si sono staccate dal gruppo, tra cui Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) 16.08 60 km all’arrivo! 16.05 Terminato il Col du Rosier. La prossima salita è il Col du Maquisard (2.5 km al 5.2%) posto tra una decina di chilometri. 16.02 Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma Lease a bike) è in seconda posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

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