LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA | Gerritse in fuga diversi attacchi in gruppo

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la corsa femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026, si è registrato un attacco di due corridori, Lauren Dickson e Julie Bego, che sono riuscite a prendere un vantaggio rispetto al gruppo principale. Nel corso della gara, ci sono stati anche diversi tentativi di scatto e contrattacchi da parte di altre atlete, mantenendo il ritmo elevato e creando un andamento dinamico. La corsa prosegue con molte atlete impegnate in azioni di attacco e difesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Attacco di Lauren Dickson (FDJ United – Suez) e Julie Bego (Cofidis Women Team) che guadagnano qualcosa sul gruppo. 15.18 Sulla Cote de Wanne il gruppo ha guadagnato qualcosa su Gerritse, che ora ha 1? 45? di vantaggio. 15.15 Le cicliste sono ai piedi della Cote de Wanne, una salita molto irregolare che però presenta punte di pendenza al 13%. 15.12 In testa al gruppo a dettare l’andatura c’è la Liv AlUla Jayco. 15.09 Nella prima ora e mezza di corsa il gruppo ha mantenuto una velocità media di 37.8 kmh. 15.06 Mancano una decina di chilometri alla Cote de Wanne (3.6 km al 5% di pendenza media), seconda salita di questa corsa.🔗 Leggi su Oasport.it

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