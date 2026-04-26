Durante la corsa femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una ciclista ha preso un vantaggio significativo in fuga, mentre il gruppo principale si avvicina lungo il percorso. Attualmente, i corridori stanno affrontando un tratto in discesa prima di riprendere la salita della Côte de la Haute-Levee, che si trova a circa 2 chilometri dall’attuale posizione. La gara continua con i ciclisti che cercano di guadagnare terreno in vista delle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Ora un tratto in discesa prima della Cote de la Haute-Levee (2.3 km al 7.5% di pendenza media, con 600 metri oltre il 10%). 15.32 Sulla Cote de Stockeu il gruppo ha dimezzato lo svantaggio e si è riportato a 25?. 15.30 Femke Gerritse ha un vantaggio di 50? sul gruppo. 15.28 Bego e Dickson vengono riprese dal gruppo 15.25 Tra circa 3 chilometri le cicliste affronteranno la Cote de Stockeu (1 km al 12.1% di pendenza media). 15.22 Ad 85 chilometri dall’arrivo Gerritse ha 55? di vantaggio su Dickson e Bego ed 1? 15? sul gruppo. 15.20 Attacco di Lauren Dickson (FDJ United – Suez) e Julie Bego (Cofidis Women Team) che guadagnano qualcosa sul gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Gerritse in fuga, il gruppo si avvicina

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Gerritse in fuga, diversi attacchi in gruppo

Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Gerritse in fuga, gruppo a 2? 20? ai -100 km

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2026 LIVE; Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Demi Vollering per il tris; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

Diretta LIVE Liegi Bastogne Liegi 2026: Seixas non molla Pogacar, verso un duello per il finaleLa diretta della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it

Liegi Bastogne Liegi, la gara in diretta liveOggi è il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la decana delle Classiche Monumento. 259,5 km con mitici strappi da affrontare: Pogacar cerca il quarto successo nella corsa. A sfidar ... sport.sky.it

Si entra nel vivo della Liegi-Bastogne-Liegi Mille metri con una pendenza media del 12,5%: la Côte de Stockeu Evenpoel avanti ma il gruppo Pogacar insegue Segui la Liegi-Bastogne-Liegi LIVE ora su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

Tadej Pogacar in gara alla Liegi-Bastogne-Liegi con il lutto al braccio in ricordo di Cristian Camilo Muñoz, scomparso nella giornata di venerdì scorso in seguito a complicazioni relative a una caduta durante il Tour du Jura - facebook.com facebook