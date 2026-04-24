La stagione delle Classiche si conclude con la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle corse più impegnative del calendario. La favorita principale è Vollering, che affronta la gara con grandi ambizioni. L’Italia schiera invece Trinca Colonel, tra i favoriti per ottenere un buon risultato. Dopo questa corsa, le squadre si preparano a concentrarsi sulla Vuelta di Spagna, prima grande corsa a tappe della stagione.

Chiudere il capitolo iniziale dell’annata per poi tuffarsi a capofitto nella prima grande corsa a tappe, la Vuelta di Spagna. È tutto pronto per vivere le emozioni di una palpitante domenica: la stagione delle Classiche del Nord si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi femminile. La celebre corsa in linea, siamo giunti alla decima edizione, prende il via da Bastogne e si conclude a Liegi dopo aver percorso 156 chilometri, tre in più rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno Kim Le Court Pienaar ha ottenuto il primo storico trionfo per le Mauritius precedendo in volata il duo olandese Puck Pieterse-Demi Vollering e la francese Cedrine Kerbaol. Le salite che dovranno affrontare le cicliste sono dieci: rispetto alla gara maschile, non è presente la Côte de Saint-Roch.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La stagione delle Classiche si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi: Vollering contro tutte. L’Italia punta su Trinca Colonel

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