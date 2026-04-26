LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | tutto pronto per la partenza

Alle 10:00 di questa mattina è iniziata la copertura in diretta della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. L’evento ciclistico si svolge lungo un percorso che collega le città di partenza e arrivo, con aggiornamenti continui sulla corsa e sugli sviluppi lungo il tragitto. Gli appassionati possono seguire la gara attraverso la piattaforma online, dove vengono pubblicate le ultime notizie e gli eventuali cambiamenti nel corso della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa belga, che giunge quest’anno alla sua centododicesima edizione, è una delle cinque classiche monumento. La partenza e l’arrivo, come di consuetudine, sono situate a Liegi. Il percorso misura 259.5 km e sono 11 le asperità che i corridori dovranno affrontare. Si inizierà con la Côte de Saint-Roch (1 km all’11.2% medio), posta a 83 km dal via e si proseguirà con il Col de Haussire (3.9 km al 6.🔗 Leggi su Oasport.it

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