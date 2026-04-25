Domani si disputa la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta delle cinque classiche monumento della stagione ciclistica. La gara si svolge in Belgio, con percorsi che includono salite vere e tratti di strada asfaltata. La griglia di partenza vede i principali favoriti pronti a scattare, mentre il favorito principale rimane invariato rispetto alle previsioni. La corsa si svolge su un percorso ricco di salite e saliscendi, con un'organizzazione che prevede una partenza e un arrivo a Liegi.

Siamo alla vigilia della quarta Classica Monumento stagionale, la Doyenne, la Liegi-Bastogne-Liegi. Non più strappi e pietre, ci sono salite vere in Belgio, ma il favorito è ovviamente sempre lo stesso in una ipotetica griglia di partenza. Chi riuscirà a fermare Tadej Pogacar? Lo sloveno bicampione del mondo in carica è il detentore del titolo e su queste strade sembra irraggiungibile: forse la preparazione più incentrata su Sanremo e Roubaix può essere l’unica incognita, ma con un fuoriclasse così diventa difficile dubitare. A sfidarlo ci sarà Remco Evenepoel, reduce dal bellissimo successo all’Amstel Gold Race: il belga ha già trionfato sulle strade di casa nel 2022 e 2023, quindi sa come si fa, ma nello scontro diretto appare indietro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: il borsino dei favoriti e la griglia di partenza

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