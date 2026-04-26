Alle 14.50 si è conclusa la Cote de Desnie, e i ciclisti si preparano a affrontare i pochi chilometri di discesa prima di arrivare alla salita della Redoute, nota per essere il punto in cui il corridore ha lanciato diversi attacchi decisivi in passato. La corsa liegi-bastogne-liegi 2026 prosegue con i migliori ancora in gruppo, mentre l’attesa cresce per l’ultima ascesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Conclusa la Cote de Desnie. Pochi kilometri di discesa e sarà il momento della Redoute, la salita dove Pogacar ha più volte sferrato l’attacco decisivo! 14.49 Ha terminato il proprio lavoro Sivakov. Il gregario della Uae, dopo aver tirato per diversi kilometri si stacca dal gruppo. 14.47 Non c’è assolutamente tempo per rifiatare in gruppo! E’ già cominciata Cote de Desnie: 1700 metri con pendenze che arrivano anche oltre il 10%. Finito questo breve strappo ci sarà poi la fondamentale Cote de la Redoute. 14.45 Mancano 50km alla fine della Liegi-Bastogne-Liegi! 14.44 Terminato anche il Col du Maquisard.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: tutti i migliori ancora insieme, sale l’attesa per la Redoute

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