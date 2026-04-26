A poco più di 65 chilometri dalla fine della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, i corridori hanno già affrontato circa 3.000 metri di dislivello. In questa fase della gara il gruppo si trova in attesa, con alcuni dei favoriti ancora insieme. Nei tratti successivi dovranno affrontare altri 1.100 metri di salita, portando il totale a oltre 4.000 metri di dislivello. La corsa prosegue in un momento di tensione e attesa tra i ciclisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Quando mancano poco più di 65km i corridori hanno già scalato 3ooo metri di dislivello! In queste ultime decine di kilometri i ciclisti dovranno ancora fare ancora 1100 (per un totale di oltre 4000). 14.18 E’ cominciato il Col du Rosier. La Uae continua la sua andatura regolare. 14.15 Il Col du Rosier è una della salite più lunghe della Liegi-Bastogne-Liegi, ma le sue pendenze sono più facili rispetto agli altri strappi della corsa. 4400 metri con pendenze massime che sfiorano l’8% e una media poco sopra al 5%. 14.12 Mancano 75km alla conclusione! Ogni kilometro potrebbe essere quello buono per l’attacco decisivo da questo momento in poi! 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Pogacar, Seixas ed Evenepoel di nuovo insieme. Fase di attesa in gruppo

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