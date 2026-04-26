A Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la corsa si mantiene incerta con una maxi-fuga ripresa da un gruppo con protagonisti Evenepoel e Pogacar. La gara si avvicina alla Côte de Wanne, che si conclude tra circa cinque chilometri. Subito dopo, si affronterà lo strappo di Stockeu, lungo mille metri con una pendenza media dell’11,4%. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati in un tratto di salita molto impegnativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 E’ finita la Cote de Wanne! Fra 5 km sarà il momento del duro strappo di Stockeu: mille metri con una pendenza media di 11,4%. 13.46 Si riduce il margine dei fuggitivi. I 3 corridori in testa (si sono già staccati Eenkhoorn e Veistroffer) hanno solamente 20? di vantaggio sul gruppo dei migliori. 13.44 E’ finito il lavoro (grandioso) di Tim Wellens). Il belga si stacca dal gruppo e al suo posto è Novak, altro gregario di Pogacar, a fare il ritmo. 13.41 Da questo momento in poi i ciclisti affronteranno nove colli in serie, senza trovare un metro di pianura fino al traguardo! Sono quasi tutte salite non lunghissime ma con pendenze piuttosto arcigne.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: ripresa la maxi-fuga con Evenepoel, Pogacar respira

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