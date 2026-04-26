LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | maxi fuga di oltre cinquanta uomini con Evenepoel Pogacar deve recuperare 2’30

Durante la Liegi-Bastogne-Liegi del 2026, si è formata una lunga fuga con oltre cinquanta corridori, tra cui il favorito Evenepoel. Pochi minuti dopo la partenza, il gruppo si è distinto per la sua compattezza e velocità. Trovandosi con un ritardo di circa due minuti e trenta secondi, il ciclista sloveno Pogacar cerca di recuperare terreno. La corsa prosegue con la fuga che mantiene un ritmo elevato, mentre i leader tentano di controllare la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Questa la composizione completa del gruppo di testa: Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost), Sam Maisonobe, Paul Ourselin (Cofidis), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Ewen Costiou, Guillaume Martin-Guyonnet, Enzo Paleni (Groupama-FDJ) Egan Bernal, Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), Nicola Conci, Diego...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi fuga di oltre cinquanta uomini con Evenepoel. Pogacar deve recuperare 2’30” Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: partenza frenetica. Pogacar insegue Evenepoel con oltre 1? di ritardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Nelle ultime venti corse di un giorno a cui hanno partecipato insieme Tadej Pogacar ha ottenuto un... LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, Seixas pronto ad inserirsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport; Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming. Liegi Bastogne Liegi, la gara in diretta liveOggi è il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la decana delle Classiche Monumento. 259,5 km con mitici strappi da affrontare: Pogacar cerca il quarto successo nella corsa. A sfidar ... sport.sky.it LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi fuga di oltre cinquanta uomini con Evenepoel. Pogacar deve recuperare 2’30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Il vantaggio del gruppo di testa aumenta ora a 2'05''. 10:45 Al comando ci sono: Domen Novak, Remco ... oasport.it Oggi, domenica 26 aprile, si disputa la 112ª edizione della Doyenne, quarta Monumento della stagione Ferrand-Prévot, Niewiadoma e Vollering sono solo alcuni dei nomi che partiranno per conquistare la gara Domenica 26: Liegi Bastogne Liegi in diret x.com È il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta classica monumento dell’anno: la Doyenne numero 112 promette grande spettacolo, con la sfida annunciata tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e il giovane fenomeno Paul Seixas. - facebook.com facebook