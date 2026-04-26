LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | Pogacar accorcia il gap dal gruppo di Evenepoel che si sfoltisce

Durante la cronaca della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, gli atleti hanno affrontato un tratto di falsopiano in salita, seguito da una discesa leggera prima dell’inizio della prossima salita, la Côte de Wanne, lunga 2,2 km con una pendenza media del 7,1%. In questa fase, il ciclista ha ridotto il distacco dal gruppo di testa, che si è progressivamente assottigliato. La corsa è in corso e gli spostamenti tra i favoriti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Finito questo lungo tratto di falsopiano in salita, gli atleti dovranno affrontare un lungo tratto di leggera discesa prima di arrivare alla prossima ascesa (Cote de Wanne 2,2km al 7,1%). 13.10 Un lusso per Tadej Pogacar poter contare su un gregario come Tim Wellens. Da quando il campione nazionale belga si è messo in testa il gruppo dello sloveno ha recuperato più di un minuto! 13.08 Meno collaborazione adesso nel gruppo di testa. La leggerissima salita e il vento contrario facilitano il rientro del gruppo, che adesso è ad 1’38”. 13.05 De Plus continua la sua azione in cima alla fuga. Il belga della Ineos non ha chiesto il cambio per diversi kilometri e, nonostante ciò, è riuscito ad imporre un gran ritmo e facendo numerose “vittime” nel gruppo di testa, che adesso conta 38 corridori.🔗 Leggi su Oasport.it

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