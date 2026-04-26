LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | gruppo diviso in due tronconi Evenepoel in testa e Pogacar insegue

Durante la corsa Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il gruppo si è diviso in due tronconi, con il leader Evenepoel in testa e Pogacar che lo insegue a circa 15 secondi di distanza. Alle 10:22, il divario tra il gruppo di Pogacar e il primo classificato si è ridotto, segnalando un avvicinamento tra i due. La corsa prosegue con l’attenzione puntata su questa fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:22 Il gruppo con Tadej Pogacar riduce a 15” il divario nei confronti della testa della corsa. 10:21 Remco Evenepoel, vincitore nel 2022 e nel 2023, si presenta al via forte del successo ottenuto nell’Amstel di domenica scorsa. Vincere la terza Liegi della carriera battendo l’eterno rivale Pogacar potrebbe imprimere la svolta alla sua annata. 10:18 In caso di successo il fenomeno sloveno centrerebbe il quarto successo alla Liegi, il terzo consecutivo, e raggiungerebbe in classifica Moreno Argentin e lo spagnolo Alejandro Valverde che hanno vinto la corsa belga per quattro volte. 10:16 Remco Evenepoel si trova nel gruppo al comando della corsa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: gruppo diviso in due tronconi. Evenepoel in testa e Pogacar insegue Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, Seixas pronto ad inserirsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, ma Seixas fa già pauraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport; Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming. Liegi Bastogne Liegi, la gara in diretta liveOggi è il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la decana delle Classiche Monumento. 259,5 km con mitici strappi da affrontare: Pogacar cerca il quarto successo nella corsa. A sfidar ... sport.sky.it LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: tutto pronto per la partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. oasport.it Il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi: tutto quello che c'è da sapere, per non perdersi nulla. La guida completa - facebook.com facebook Ricordate la volata della Liegi Bastogne Liegi femminile di un anno fa Kimberley Le Court Pienaar è diventata la prima ciclista africana nella storia a vincere una "Monumento" del ciclismo, sia tra le donne che tra gli uomini Anche quest’anno non x.com