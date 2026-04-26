Durante la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una maxi-fuga coinvolge un ciclista belga, mentre Tadej Pogacar si trova a circa tre minuti e mezzo dal gruppo principale. La fuga si sta allargando, con il vantaggio dei corridori in fuga che continua a crescere, attualmente superiore ai tre minuti. La corsa si sta delineando come molto movimentata, con le squadre che cercano di rientrare sui fuggitivi.

11:20 Continua a guadagnare il gruppo di testa. Il margine di vantaggio, all’ultimo rilevamento, è di 3’40”. 11:18 Il gruppo ha ripreso lo spagnolo Cesar Perez della Equipo Kern Pharma e lo svizzero Fabian Weiss della Tudor Pro Cycling Team. 11:16 In testa alla corsa ci sono: Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost), Sam Maisonobe, Paul Ourselin (Cofidis), Pau Miquel (Bahrain...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Evenepoel crea il caos! Maxi-fuga con il belga, Pogacar a 3 minuti e mezzo!

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