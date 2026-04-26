Durante la corsa in diretta della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la fuga di alcuni corridori con Evenepoel ha raggiunto i quattro minuti di vantaggio sul gruppo principale. A Bastogne, il gruppo di testa è arrivato, mentre alcuni favoriti come Pogacar sono riusciti a recuperare oltre quaranta secondi tornando nel gruppo. La corsa si mantiene aperta con variazioni di ritmo tra i principali protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Il gruppo di testa è arrivato a Bastogne. 12:09 Il gruppo con Tadej Pogacar torna sotto e recupera oltre quaranta secondi. Il ritardo, al momento, è di 3’15”. 12:06 Si continua a viaggiare su andature elevate. La velocità media dopo le prime due ore è di 45,1 kmh. 12:04 In testa alla corsa ci sono: Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost),...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: la fuga bidone con Evenepoel tocca i 4 minuti di vantaggio, Pogacar trema

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